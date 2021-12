La rivincita va all’Ambrì Piotta

È finita la serie nera dell’Ambrì Piotta, capace di andaré ad imporsi per 4-3 alla Bossard Arena. In vantaggio per 2-0, i biancoblù hanno visto gli avversari tornare sul 2-2, ma stavolta non hanno mollato, conquistando un successo importantissimo.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta passa in vantaggio al 3’37’’: Grassi sfrutta un errore di Martschini, si invola solo verso Genoni e lo supera in mezzo alle gambe. Al 7’00’’ esce Zwerger: il box-play biancoblù regge bene. Al 10’32’’ Conz si supera su Klinberg e allora all’11’45’’ l’Ambrì raddoppia grazie ad un’abile deviazione di Incir. Poco dopo i leventinesi non sfruttano una superiorità numerica fischiata allo Zugo per un sovrannumero. Al 19’00’’ ci prova Müller, ma Conz è attento.

Secondo tempo

L’Ambrì inizia il periodo attaccando, mentre lo Zugo fatica a rendersi pericoloso davanti. Ma al 24’50’’ si fa penalizzare Heim: Hansson sorprende Conz dalla media distanza. Pestoni ha una grabnde occasione al 28’05’’, sulla ripartenza lo Zugo sfiora il pareggio con Senteler. Al 28’28’’ esce Fischer: con un tiro di polso Kovar fa 2-2 al 29’55’’. Ma l’Ambrì Piotta non molla e, dopo un periodo di pressione, Hietanen batte Genoni al 37’41’’.

Terzo tempo

Lo Zugo parte forte: Suri e Martschini sfiorano subito il nuovo pareggio. Al 44’21’’ Isacco Dotti riceve 2’ di penalità per ritardo di gioco: stavolta il box leventinese è efficace. E al 46’40’’ i biancoblù allungano grazie a Matt D’Agostini dopo un disco recuperato da McMillan. Al 50’36’’ Genoni viene punito per uno sgambetto, ma l’Ambrì non riesce a chiudere i conti. Genoni lascia la sua porta già al 55’18’’, ma una penalità a Suri rovina i piani dei Tori. Lo Zugo trova la terza rete con Hansson al 59’29’’, ma la sostanza non cambia.

