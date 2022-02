La rincorsa per un posto nei pre-playoff riparte da una nuova delusione: dopo 26 giorni di stop olimpico, i biancoblù sono stati sconfitti a Losanna dopo essere stati in vantaggio di due reti. È finita 3-2 e a Fora e compagni non rimane che l’ennesimo rammarico per una partita persa di misura. L’ennesima.

La trasferta di Losanna è stato un boccone particolarmente amaro per come si sono messe le cose. Nonostante l’asfissiante pressione dei vodesi – in particolare nel secondo tempo – la squadra di Cereda non si è disunita. Quanto emerso da questa prima partita dopo la lunga pausa - e con una ritrovata normalità sugli spalti - è comunque da prendere con le pinze. La rete del raddoppio leventinese, seguita da un’occasionissima di Kneubuehler, poteva essere uno spartiacque della partita: il Losanna...