La serie del Lugano finisce qui

Dopo un primo tempo senza reti, la sfida si è animata nel periodo centrale. Il Rapperswil è passato in vantaggio in doppia superiorità numerica grazie a Egli, ma il Lugano ha rapidamente capovolto la situazione con le reti di Arcobello (in inferiorità) e Herburger. I bianconeri si sono però rilassati troppo presto e dapprima Clark e in seguito Schweri hanno riportato avanti i sangallesi.