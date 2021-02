Ci sono voluti ancora una volta più di 60’ fra Lugano e Losanna per stabilire un vincitore: era già successo nelle prime due sfide stagionali – con un successo a testa all’overtime – ma questa volta sul ghiaccio della Vaudoise Arena a imporsi è stato il Lugano. Una partita tutt’altro che spettacolare, ma Bertaggia e compagni hanno saputo affidarsi ai loro principi – su tutti la solidità difensiva - per riuscire a centrare una vittoria, arrivata dal bastone di Boedker dopo pochi scampoli di supplementare, su un Losanna apparso meno frizzante del solito.

Il boxplay è una certezza

I padroni di casa – alla quarta partita in sei giorni - hanno infatti iniziato ad accusare un calo soprattutto nel corso del periodo centrale, che si è tradotto in fasi di gioco per lunghi tratti confuse. I bianconeri,...