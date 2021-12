Hockey

Il presidente del comitato organizzativo e il suo staff hanno lavorato alacremente per confermare il ritorno della Coppa Spengler, dopo l’annullamento della scorsa edizione - Le defezioni in extremis di Ambrì Piotta e Team Canada hanno creato qualche grattacapo, così come le svariate misure sanitarie da adottare, ma ora è tutto pronto per l’ingaggio d’inizio