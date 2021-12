Niente Coppa Spengler per l’Ambrì Piotta. Il medico cantonale ha infatti ordinato una quarantena di dieci giorni a tutta la prima squadra leventinese. Il torneo grigionese si svolgerà lo stesso. Senza i biancoblù e senza il Team Canada, che ha rinunciato per motivi precauzionali. In sostituzione è stato invitato lo Slovan Bratislava, club slovacco. Gli organizzatori stanno ora cercando anche una sesta squadra per poter proporre la formula originale con due gironi da tre, semifinali e finale. Il Piano B prevede un torneo a cinque squadre, con la formula già utilizzata in passato: tutti contro tutti e finale tra le prime due della classifica.

Hietanen rinforzerà uno dei club sostituti

L’HCAP fa sapere che alla durata della quarantena vanno aggiunti i cinque giorni prescritti dal protocollo definito dalla task force medica della Lega per il ritorno alle competizioni. Il club leventinese invita i suoi tifosi a recarsi comunque a Davos per contribuire alla buona riuscita del torneo. L’Ambrì è già in contatto con il comitato organizzativo per un’eventuale partecipazione alla prossima edizione. La società biancoblù sarà comunque rappresentata da un suo giocatore, Juuso Hietanen, l’unico esentato dalla quarantena in quanto impegnato con la sua Nazionale durante la scorsa settimana. Il difensore nordico, oltre al previsto rinforzo statunitense Bobby Ryan, parteciperanno alla Spengler rinforzando una delle squadre sostitute.

Team Canada: «La salute prima di tutto»

Marc Gianola, presidente del comitato organizzativo, si rammarica per la rinuncia del Team Canada, tradizionale attrazione della Spengler. «Sappiamo quanto sia difficile viaggiare in questi giorni. Soprattutto per una selezione come il Team Canada, che riunisce giocatori provenienti da Paesi e continenti diversi. Le restrizioni hanno reso impossibile la loro partecipazione». Il Team Canada, dal canto suo, ha fatto sapere che questa «è la decisione migliore per la salute e la sicurezza di giocatori, membri dello staff tecnico e accompagnatori»

