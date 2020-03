L’Ambrì sarà di scena anche alla prossima edizione della Coppa Spengler. Perlomeno stando a quanto anticipato sul portale watson.ch, dal giornalista Klaus Zaugg. Dopo la felice esperienza dello scorso dicembre, che aveva visto i biancoblù raggiungere la semifinale ma soprattutto creare un ambiente incredibile grazie ai propri tifosi, gli organizzatori del torneo di Davos hanno invitato il club ticinese per il secondo anno consecutivo. «Sì, è verosimile che l’Ambrì sarà di nuovo alla Spenlger a dicembre» ci ha confermato il presidente Filippo Lombardi. Per poi tuttavia precisare: «Vi sono però ancora alcune questioni contrattuali da negoziare. Insomma, la nostra partecipazione non può ancora dirsi ufficiale. Da subito l’interesse nostro e quello degli organizzatori è comunque stato quello di ripetere la bella esperienza dell’ultima edizione».