Sono bastati un paio di giorni per legittimare la più logica delle constatazioni. E cioè, che disputare la Coppa Spengler sarebbe stata una follia. A quest’ora, se non avesse prevalso il buon senso delle autorità grigionesi, almeno dieci squadre di National League starebbero pianificando un Capodanno in quarantena. Dieci su tredici! Sì, perché a essere attanagliate dal coronavirus non sono oramai le sole Ambrì Piotta e Davos. Più che a disco su ghiaccio, oggi è sembrato di assistere al gioco del domino. Con Lugano (6 positivi), Zugo (6 positivi) e Rapperswil («diversi casi») costrette ad alzare bandiera bianca, una dopo l’altra. Ma non è finita qui: dopo Natale, due contagi hanno sorpreso pure lo spogliatoio del Langnau. Esatto, proprio la compagine che alla Spengler avrebbe dovuto contribuire...