La 93. edizione della Coppa Spengler non è ancora finita ma gli organizzatori stanno già plasmando i tornei del futuro. Nell’ambito del tradizionale VIP brunch allo Schatzalp, il direttore sportivo della rassegna Fredi Pargätzi ha anticipato che nel 2021 a Davos ci sarà anche il Frölunda. A distanza di 15 anni - dopo il Mora nel 2006 - una squadra svedese tornerà così a infiammare il pubblico dell’Eisstadion. L’ex squadra di Martin Plüss è campione in carica della Champions League e ha pure vinto l’ultimo campionato in patria. Dalla Svezia alla Finlandia, la Spengler ha altresì prolungato per ulteriori tre edizioni l’accordo con la Liiga: almeno sino al 2022 la prima formazione del massimo campionato finlandese non qualificata per la Champions League prenderà parte al torneo grigionese.