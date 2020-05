Sette anni dopo, la Svizzera tornerà a Minsk per i prossimi Mondiali di hockey su ghiaccio in programma nel mese di maggio del 2021. Nel 2014 in Bielorussia non andò particolarmente bene: reduce dall’argento conquistato dodici mesi prima a Stoccolma, la selezione di Sean Simpson non riuscì infatti a qualificarsi per i quarti di finale.