Seconda vittoria consecutiva per la Svizzera di Fisher che chiude il primo weekend dei Mondiali di Riga nel miglior modo possibile. Dopo aver battuto ieri la Repubblica Ceca per 5-2, questa volta è toccato alla Danimarca cedere alla forza rossocrociata che con un tiro micidiale di Meier ha portato a casa il match per 1 a 0 ritrovandosi quindi a punteggio pieno.