Esordio vincente al torneo di Visp per la Svizzera di Patrick Fischer. Davanti a 1.500 spettatori, i rossocrociati si sono imposti 2 a 1 sulla Lettonia. Decisive le reti nel primo tempo di Mottet (5’) e Scherwey (11’). Di fronte ad un avversario tutt’altro che irresistibile e che schierava due giocatori di Swiss League (Andersons e Sejejs del La Chaux-de-Fonds), la selezione elvetica è partita bene, ma poi si è accontentata del minimo, senza mai uscire dalla sua «comfort zone» e rischiando di farsi raggiungere. Di Berzins, a metà del periodo centrale, la rete che ha riaperto il confronto. I più seri candidati per le Olimpiadi sono stati inseriti nei primi due blocchi con i terzetti d’attacco Hollenstein-Haas-Praplan e Bertschy-Malgin-Scherwey e le coppie di difesa Heldner-Geering e Loeffel-Marti. Vedremo domani sera (19.45) se il line-up verrà confermato contro la più forte Slovacchia. Una prestazione come quella odierna non dovrebbe essere sufficiente per vincere. La Svizzera, inoltre, ha ancora ben in mente l’ultima partita contro gli slovacchi, persa 1-6 alla Deutschland Cup di novembre.