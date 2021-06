La Svizzera chiude la fase preliminare dei Mondiali con una vittoria, la quinta nel torneo a fronte di due sole sconfitte. Contro la Gran Bretagna i rossocrociati hanno liquidato la pendenza nel periodo centrale, passando dal 2-2 al 6-2 in meno di 8 minuti, tra il 30’07’’ e il 37’45’’. Già matematicamente qualificata per i quarti di finale, la selezione di Patrick Fischer ha conosciuto un avvio di partita piuttosto macchinoso, complice forse l’orario non usuale del match (le 11.15 da noi, le 12.15 a Riga). Passata in vantaggio al 10’31’’ con Hofmann, al suo sesto centro in sette partite, la Svizzera ha immediatamente incassato il pareggio di Liam Kirk, implacabile cecchino al servizio di sua maestà. A riportare avanti gli elvetici al 16’42’’ ci ha pensato Loeffel, con un tiro «ciccato» che ha beffato il portiere Bowns. Il difensore bianconero ha portato a tre le sue reti nella rassegna iridata. Il secondo tempo si è aperto con il 2-2 in power-play del solito Kirk (7 gol per lui), poi i rossocrociati hanno preso il largo con il primo gol ad un Mondiale di Alatalo, la doppietta di Bertschy e la rete di Hischier. Nella frazione conclusiva Fischer ha dato spazio a Nyffeler al posto di Berra. Il portiere del Rapperswil ha incassato il 6-3 di Connolly al 54’.