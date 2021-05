Oggi pomeriggio la Nazionale di Patrick Fischer ha sbloccato subito il risultato con Bertschy, a segno dopo appena 36 secondi. Invece di sbloccarsi, però, la Svizzera si è un po’ seduta, rischiando grosso. Decisivo, in più di un’occasione, il rientrante Leonardo Genoni. Al 18’01’’ il 2-0 di Vermin ha tranquillizzato tutti, tant’è che già all’inizio del periodo centrale è arrivata anche la terza rete con un preciso tiro di Andrighetto. Di Hofmann, al 33’, il bellissimo 4-0 in dialogo con Corvi. Per l’attaccante dello Zugo si tratta del quinto centro in questo Mondiale: un eccellente biglietto da visita sulla strada per la NHL. Nelle fasi conclusive della sfida, Vermin - il migliore in pista - ha trovato la doppietta per il 5-0, mentre Herzog ha realizzato il 6-0 sfruttando un rapido contropiede di Hischier in inferiorità numerica.