La Svizzera ha vinto sabato a Riga la sua quarta partita sulle quattro amichevoli di preparazione disputate in vista del campionato del mondo. La selezione di Patrick Fischer ha dominato la Lettonia per 2-1 grazie ai giocatori dello Zugo campione nazionale.

Una settimana dopo aver conquistato il secondo titolo di campione svizzero, lo Zugo continua a monopolizzare l’attenzione. Anche se a parecchie migliaia di chilometri. Già, perché i giocatori dello Zugo in Nazionale dettano legge e segnano. Dario Simion si era distinto già venerdì realizzando una doppietta. La potente ala ha di nuovo trovato la rete, oltre a fornire l’assist al suo compagno di squadra Grégory Hofmann per il 2-1 decisivo al 55’.

La squadra di Patrick Fischer è partita in quarta nella seconda partita in 24 ore contro gli stessi avversari. Hofmann ha servito Simion per il gol di apertura dopo soli 55 secondi. Il ticinese dello Zugo, che ha segnato due volte il giorno precedente, ha dimostrato di avere la «mano calda». Il n. 59 era particolarmente ben posizionato davanti al portiere Kivlenieks, dove i gol vengono segnati quando lo spazio si fa raro.