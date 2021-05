Questo insuccesso non preclude in alcun modo le opportunità dalla Svizzera di qualificarsi per i quarti di finale. Sarà sufficiente conquistare almeno tre punti nelle prossime due sfide contro Bielorussia domenica e Gran Bretagna martedì. Il primo posto è tuttavia perso.

Patrick Fischer ha proseguito il suo processo di turnover in seno alla squadra. Malgrado la reputazione dell’avversario, non ha esitato a lasciare in tribuna i difensori Janis Moser e Ramon Untersander per dare una chance al losannese Lukas Frick.