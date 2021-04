Addio mitica Valascia. Con l’ultima partita in programma oggi, fra poche ore, si chiude un capitolo importante per l’Hockey club Ambrì-Piotta (HCAP), per la valle Leventina, per il Ticino intero, al di là della fede sportiva. In estate si toglieranno i veli allo stadio multifunzionale progettato dall’architetto Mario Botta. Ora, però, è il momento dei ricordi. Il CdT ha interpellato quattro persone per un motivo o per l’altro legatissime alla struttura ed al sodalizio biancoblù. Le loro parole sono da pelle d’oca. Buona lettura.

Un sindaco orgoglioso

In ventun’anni di Municipio, di cui 13 quale sindaco, Valerio Jelmini ha visto Quinto cambiare pelle. L’ultimo decennio è stato per lui particolare, caratterizzato in primis dal progetto della nuova Valascia. «Come Comune abbiamo dato una spinta...