Non è un bomber, ma in questa stagione ha già segnato 9 reti. È partito piano a causa dei postumi di un brutto infortunio, ma oggi è tornato ad essere indispensabile per gli equilibri del Lugano. Jani Lajunen però non si accontenta: «Sto bene, ma posso fare ancora meglio».

Da buon finlandese, alle parole Jani Lajunen preferisce i fatti. Lascia volentieri che a parlare sia il ghiaccio. Testa bassa e lavoro duro. Non si è mai lamentato quando soffriva per un serio infortunio ad un’anca, non si esalta oggi che è tornato ad essere fondamentale per gli equilibri del Lugano. «Non è mai evidente – afferma – tornare al top della condizione dopo una lunga pausa forzata. Non si può passare da zero a cento in un solo giorno. Bisogna avere pazienza e lavorare duro anche quando il fisico non risponde come...