Éric Landry, ha appena archiviato la sua prima stagione alla guida dei Ticino Rockets. Qual è il suo bilancio?

«È stata una stagione sicuramente positiva, durante la quale ho appreso molto, sia dal punto di vista professionale sia sotto il profilo umano. Per la prima volta ho allenato una squadra di professionisti, e l’ho fatto lontano dal mio Canada. Per giunta in una situazione tutt’altro che semplice, costellata da regole e protocolli legati al coronavirus. Le sfide sono dunque state molteplici, ma anche stimolanti, e sento che sia io che la squadra siamo cresciuti molto nel corso dei mesi. Il fatto poi di avere mio figlio Lukas con me - che ha giocato con l’U17 dell’Ambrì Piotta - è stato importante, mi ha permesso di poter contare su parte della mia famiglia».

In Canada era abituato a lavorare...