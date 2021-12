Lara Gut-Behrami è risultata positiva al coronavirus. La sciatrice ticinese ha avvertito dei leggeri sintomi in quel di Val d’Isère, dove domani avrebbe dovuto gareggiare. I test PCR effettuati immediatamente hanno quindi dato riscontro positivo. Con lei, a contagiarsi sono stati pure due membri della squadra svizzera. Gut-Behrami, che stando alle indiscrezioni delle ultime settimane si era vaccinata per partecipare alle gare nordamericane, è stata posta in isolamento. E, va da sé, mancherà le prossime gare in Francia, Courchevel compreso.