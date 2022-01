Si chiude un’epoca. L’ex pilastro della difesa Julien Vauclair lascia il Lugano, dove lavorava come direttore dello scouting, per fare ritorno al suo club d’origine, l’Ajoie, in veste di direttore sportivo.

Lasciare casa per tornare a casa. È il paradosso di Julien Vauclair. Dopo più di mezza vita in Ticino (25 anni su 43), l’ex difensore giurassiano ha deciso di attraversare nuovamente la Svizzera, ma in senso inverso rispetto al 1997. Da Lugano a Porrentruy. Dall’HCL, il club in cui è diventato un campione, all’Ajoie, il club in cui è diventato un giocatore di hockey. I colori sono simili, le ambizioni molto diverse. Ma la nuova sfida professionale era troppo stimolante per un combattente come lui.

Smessi i panni di direttore dello scouting indossati alla Cornèr Arena dopo il suo ritiro nella...