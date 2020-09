Londra chiama, Massimo Ronchetti risponde. «Come in molti già sanno, ho deciso di porre fine alla mia carriera di giocatore professionista e di continuare i miei studi economici in Inghilterra», ha scritto l’ex bianconero su Instagram. Abbiamo voluto saperne di più.

«Sono arrivato a Londra sabato e da qualche giorno ho iniziato a seguire i corsi della Queen Mary University», ci racconta Massimo. «Per ora li frequento solo virtualmente dal computer, visto che devo stare in quarantena per due settimane. Mi annoio, ma passeranno in fretta». Già laureatosi all’USI di Lugano, Ronchetti si è iscritto ad un Master in gestione del patrimonio. «Vedremo poi dove mi porterà, oggi non mi precludo nulla», spiega il 28.enne.

Il rinnovo mancato

L’hockey appartiene al passato. Una decisione che l’ex numero 6...