Gioie e preoccupazioni si danno regolarmente il cambio nella quotidianità di Adrien Lauper. Tre settimane fa l’ex attaccante di Ambrì e Friburgo è diventato papà della piccola Leslie. Al momento, però, si trova senza squadra. I Ticino Rockets gli stanno dando la possibilità di allenarsi con loro, ma di contratti, per ora, non si parla.

Adrien Lauper non usa giri di parole: «Non posso immaginare un momento peggiore per cercare una squadra». Rimasto a piedi dopo una stagione nel «suo» Gottéron, «Bouby» sta vivendo con un po’ di apprensione le incertezze dovute alla pandemia. «Resto ottimista, ma non è facile. I club sono in attesa di sapere quanti spettatori potranno assistere alle loro partite e ancora non è garantito che il campionato possa davvero iniziare il 1. ottobre. Tutti i direttori...