Serge Pelletier ha tagliato il traguardo delle cinquanta partite da allenatore del Lugano. Quella di martedì a Friburgo è stata in realtà la numero 51. Auguri in ritardo. La gioia per la quinta vittoria consecutiva è stata forse mitigata dagli spifferi dell’hockey mercato, che vorrebbero Chris McSorley sulla panchina bianconera a partire dalla prossima stagione. Ma una decisione, stando a quanto dichiarato dal ds Hnat Domenichelli, non è ancora stata presa. E tra i candidati per il futuro ci sarebbe anche lui, il buon Serge. Andiamo a vedere come si sta giocando le sue carte ripercorrendone il cammino alla guida dell’HCL, dal 21 dicembre del 2019 (quando subentrò a Kapanen dopo una breve «supplenza» dello stesso Domenichelli) ad oggi.

Dal penultimo posto ai playoffSami Kapanen venne esonerato...