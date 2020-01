Il Lugano si è finalmente alzato in volo. Da Ginevra, Chiesa e compagni sono tornati in Ticino guardando finalmente la linea dei playoff dall’alto verso il basso. Un successo ottenuto soffrendo, unendo solidità e cinismo nella serata dedicata all’ex bianconero ed ex granata Kevin Romy, che ora – terminata la carriera da giocatore - ha deciso di indossare i panni di pilota d’aerei....