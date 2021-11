Le chiavi del derby

La pausa novembrina consascrata agli impegni della nazionale rossocrociata costitusice un naturale spartiacque della stagione. C’è un prima e un dopo Deutschland Cup, insomma. Termina la fase di studio – chiamiamola così – del campionato: da adesso si inizia a fare davvero sul serio. Le squadre approfittano della sosta per fare il punto della situazione, ricaricare le batterie e lavorare su ciò che ancora non funziona. È questo il periodo in cui saltano pure le prime panchine: a rispettare la tradizione quest’anno ci ha pensato il Ginevra, che ha cacciato Pat Emond incoronando al suo posto Jan Cadieux.

È invece ancora saldamente al suo posto Chris McSorley, nonostante i pessimi risultati del Lugano. Ha puntato tutto sul tecnico canadese, il club bianconero, offrendogli un contratto di tre...