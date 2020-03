Nuova iniziativa all’insegna della solidarietà nello sport ticinese. Come da tradizione, a partire da lunedì 6 aprile l’Hockey Club Lugano metterà all’asta le maglie nere ufficiali indossate dai giocatori della prima squadra durante il campionato 2019-20. Il ricavato sarà devoluto quest’anno alla Croce Verde di Lugano, confrontata, a seguito della pandemia da coronavirus, con una serie di costi supplementari per il materiale, la sicurezza e la riorganizzazione dell’assetto operativo. L’incasso della vendita delle maglie andrà in particolare a contribuire alle spese per l’acquisto di materiale di protezione per il personale (mascherine, camici, guanti e occhiali), di apparecchi per la sanificazione delle ambulanze dopo ogni intervento e all’affitto di spazi per ospitare medici e infermieri specializzati in un’ulteriore zona strategica del territorio tra il Luganese e il Mendrisiotto.