Un gol nell’ultimo derby e una doppietta decisiva contro il Davos. Troy Josephs, attaccante canadese del Lugano, ci ha preso gusto. Con 9 reti e 10 assist in 23 partite, è attualmente il quarto marcatore dei bianconeri. Questa sera a Friburgo, l’ex topscorer del Visp potrebbe giocare in linea con Carr e Arcobello sin dal primo minuto. Lo abbiamo incontrato per conoscerlo meglio.

Troy sorride. Lo fa spesso, quasi sempre. Ora, però, deve riprogrammare le vacanze di Natale. «Il Team Canada mi aveva selezionato per la Spengler, ma poi ha rinunciato al torneo», racconta dispiaciuto il 27.enne di Whitby, Ontario. «Peccato, non vedevo l’ora di tornare a rappresentare il mio Paese dopo averlo fatto negli juniores. Ovviamente capisco la decisione: la salute viene prima di tutto. Vorrà dire che mi godrò...