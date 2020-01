A Lugano sono cambiati l’allenatore, gli assistenti, il sistema di gioco, l’umore, i risultati, la classifica, il vento. Ma non è tutto. Per invertire la rotta, Serge Pelletier ha cambiato anche le gerarchie in pista. Traduzione: rispetto a prima, c’è chi gioca di più e c’è chi gioca di meno. Abbiamo fatto qualche calcolo, confrontando i minutaggi medi dell’intera stagione con quelli...