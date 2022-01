L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Matteo Nodari per lo scioglimento consensuale del contratto in vigore.

Matteo Nodari, classe 1987, ha giocato complessivamente nove stagioni nella prima squadra dell’HCL: dal campionato 2006-07 al campionato 2012-13 e, in una seconda fase dopo le esperienze a Rapperswil e Losanna, dal 2020 al 2022.

Con 362 partite complessive in campionato (15 reti e 31 assist), Nodari occupa il 26. rango nella lista delle presenze in bianconero.

La società ringrazia Matteo per la serietà, la professionalità e la dedizione sempre dimostrate in questi lunghi anni e augura al giocatore e all’uomo le migliori soddisfazioni per il suo futuro.