Coronavirus batte hockey 1-0. Ma, metaforicamente, solo per ora: la speranza di assistere a playoff e playout non è morta. È solo rinviata, al momento. I campionati di National League e di Swiss League si fermano almeno fino al 15 marzo, giorno in cui il Consiglio federale deciderà se prolungare o meno – e in che modo – le misure restrittive messe in atto per contenere la diffusione...