Al 3’05’’ Troy Josephs è il primo penalizzato della partita, per uno sgambetto in zona offensiva: il Rapperswil ne approfitta per passare in vantaggio con Cervenka. Il Lugano però reagisce subito e colpisce con il nuovo arrivato Hudacek: lo slovacco risolve una mischia al 4’24’’. All’8’02’’ è il Lugano a ritrovarsi per la prima volta in power-play, ma non sfrutta l’occasione. Al 14’20’’ è invece Morini ad impegnare Nyffeler al termine di un’azione di aggiramento. Al 17’45’’ si fa espellere Bertaggia: questa volta il box-play della squadra bianconera resiste senza problemi.