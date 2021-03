«È il mio primo derby dal vivo, ma sono già stato altre volte alla Cornèr Arena a vedere il Lugano. Ero venuto anche nel 2016 durante le finali con il Berna: c’era un ambiente pazzesco, mi ha ricordato il calcio italiano. Di derby me ne intendo, avendo vissuto quelli tra Lazio e Roma e quello di Torino. Conosco l’importanza della partita di stasera contro l’Ambrì». Sono queste le prime parole di Stephan Lichtsteiner in veste di (futuro) membro del CdA bianconero. Presentatosi davanti alla stampa insieme alla presidente Vicky Mantegazza, l’ex nazionale rossocrociato, sette volte campione in Serie A con la Juventus, è un uomo di calcio con la passione per l’hockey: «È una disciplina che ho sempre seguito. Da piccolo giocavo spesso con i miei amici, anche se non sono mai stato molto bravo. Essendo di Lucerna, il mio cuore batteva per lo Zugo. È stato il mio primo amore, andavo spesso a vederlo. Ma crescendo, come sapete, i colori bianconeri sono diventati una seconda pelle per me. Con Vicky, nel corso degli anni, è nata una bella amicizia: io sono venuto alcune volte a vedere il suo Lugano; lei, tifosissima della Juve, è venuta a vedere me e i miei compagni. Chiacchierando, ci è venuta questa idea di inserirmi nel club. Per me è un’esperienza nuova, in un nuovo campo, ma conosco bene gli sport di squadra e proveremo a crescere insieme. Uno dei miei ruoli sarà quello di ambasciatore dell’HCL in giro per il Paese. Inoltre potrò mettere al servizio del Lugano quanto ho vissuto personalmente in alcuni grandi club calcistici per quanto concerne l’area medica, un settore in cui si possono sviluppare tante cose interessanti».