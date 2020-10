Uno spettacolo per pochi, in un ambiente festoso. Indipendentemente dalle misure che verranno decise dalle autorità, una cosa è certa: non si possono obbligare i tifosi ad andare in pista. Ieri solo 1.303 dei circa 2.900 abbonati biancoblù hanno deciso di assistere alla sfida con lo Zurigo, venendo ricompensati da una bella vittoria, da una solida prestazione di squadra e dallo show personale di Julius Nättinen, sempre più erede di Kubalik. Le bordate del finlandese, unite al rientro di Novotny e al primo successo casalingo della stagione, hanno reso meno amara la notizia del pomeriggio: D’Agostini dovrà operarsi al ginocchio sinistro e starà fermo per 10 settimane. Da valutare anche l’infortunio al ginocchio subito al 33’ da Müller in uno scontro con Zwerger.

Uno scorer insaziabile

«Con Cristiano...