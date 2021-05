Lo Zugo ha concluso una stagione da record conquistando il suo secondo titolo nazionale dopo quello del 1998. Nella finale «best of 5», i Tori hanno impiegato solo tre partite per avere la meglio del Ginevra. Un avversario ostico, combattivo, ma non sufficientemente brillante nel momento decisivo. Gara-3 ha confermato la superiorità di Gregory Hofmann e compagni. Proprio l’attaccante romando, ticinese d’adozione, ha messo il suo magnifico sigillo sul trofeo. Già match-winner in gara-1, stasera «Gregu» ha firmato una doppietta, aprendo le danze al 23’45’’ con una tenace azione nello slot e riportando avanti i Tori al 48’46’’ con una spettacolare fuga in velocità, dopo il provvisorio pareggio di Tömmernes al 38’33’’. Appena 18 secondi dopo il 2-1, Klingberg ha chiuso i conti in power-play. Di Albrecht, al 57’, il 4-1. Ad un niente dalla sirena è poi giunto il 5-1 assegnato a Simion.

Un trionfo annunciato

Facile dirlo adesso, ma quello dell’EVZ è un trionfo annunciato. Dopo la sconfitta nella finale con il Berna di due anni fa (un secco 4 a 1), i Tori hanno fatto le cose per bene e investito molto. Gli innesti di Genoni, Hofmann e Kovar non hanno solo alzato il livello, ma anche portato una mentalità vincente. Genoni – sesto titolo per lui – ha dimostrato anche nella serie contro il Ginevra di essere il portiere perfetto per i grandi appuntamenti. La sua calma non smette di stupire. Di Hofmann abbiamo già detto. Kovar, dal canto suo, ha tutto ciò che serve nell’hockey moderno: il ceco è stato il miglior giocatore del campionato. Di fianco a questi tre campioni, in tanti si sono messi in mostra. Su tutti, l’attaccante ticinese Dario Simion, strepitoso, decisivo in gara-2 con una doppietta e autore di 33 reti tra regular season (24) e playoff (9). Senza dimenticare capitan Diaz, finalmente campione nella sua ultima stagione alla Bossard Arena prima di passare – a 35 anni – al Friburgo Gottéron.

Il condottiero norvegese

E poi c’è il condottiero, il coach norvegese Dan Tangnes. Sotto la sua guida, lo Zugo ha vissuto una stagione di superlativi. In regular season, ha vinto 40 partite su 52 e ha stabilito un nuovo record di punti (119). Solo una volta i Tori hanno perso due incontri di fila. Una vera supremazia in un campionato comunque molto equilibrato. I playoff dello Zugo, infatti, non sono stati una passeggiata: lo conferma il 4-2 nei quarti contro il Berna, nono della classifica.

Detto di Diaz, lo Zugo saluterà altri giocatori importanti. Santeri Alatalo dovrebbe trasferirsi a Lugano e Tobias Geisser fpotrebbe fare un nuovo tentativo in Nord America. Anche Hofmann inseguirà il suo sogno in NHL con Columbus. Tre gli arrivi già ufficializzati: Kreis, Suri, Herzog.

«È un successo storico»

«È un successo storico», ha detto Hofmann alla RTS. «Abbiamo potuto contare su un gruppo incredibile, volenteroso, disposto a tutto per vincere questo titolo. Siamo rimasti uniti dall’inizio alla fine contro degli avversari coriacei. Ora festeggiamo, poi spero di poter andare in Nazionale».

