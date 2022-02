Lo Zugo non è campione svizzero in carica per niente. Lo ha dimostrato nel suo weekend contro le formazioni ticinesi, andando a vincere alla Cornèr Arena venerdì per 3-2 contro il Lugano e imponendosi in casa contro l’Ambrì sabato sera. Gli uomini di Luca Cereda ci ha provato, ma il maggior tasso tecnico e fisico tra le due squadre hanno fatto la differenza. Un 8-2 che pesa come un macigno per i leventinesi, che vedono spegnersi ogni sogno pre-playoff anche se la matematica non li condanna ancora.

Primo periodo

Luca Cereda è stato costretto a modificare un po’ le linee a causa dell’assenza (si parla di almeno sei settimane) del centro danese Peter Regin. I biancoblù scendono sul ghiaccio della Bossard Arena con la voglia di continuare sulla scia della buona prestazione casalinga di venerdì contro il Losanna. Tuttavia lo Zugo non dà un attimo di tregua alla formazione leventinese e approfitta di una penalità inflitta a Michael Fora per passare in vantaggio al 9’ con Yannick Zehnder. Ordinata e precisa la squadra di Dan Tagnes successivamente controlla il risultato, nel tentativo di non sprecare molte energie. Succede poco, pochi affondi sia da una parte sia dall’altra, e si va alla prima pausa con il minimo dei vantaggi per i padroni di casa. L’Ambrì rimane in corsa.

Secondo periodo

Si riprende e l’Ambrì Piotta si istalla dalle parti di Genoni con piglio deciso alla ricerca del pareggio. Dopo alcuni tentativi non sfruttati, di Isacco Dotti quello più eclatante, i leventinesi lasciano il passo ad un più concreto Zugo che non appena pigia il piede sull’acceleratore riesce a frustrare ogni velleità dei biancoblù. Così, al 28’ è di nuovo Zehnder a portare i suoi sul 2-0. L’Ambrì spinge e tre minuti più tardi dimezza il risultato con McMillan. Sull’onda di quella segnatura però Pestoni e compagni non riescono ad approfittarne e a colpire sono nuovamente i padroni di casa: dapprima con Marco Müller al 34’37’’ e con Fabrice Herzog (ma di fatto è stato un’autorete di Hietanen) ad otto decimi dalla seconda sirena in power-play, con Tobias Fohrler sulla panchina dei cattivi. Con il parziale di periodo di 3-1, dice che (forse) lo Zugo ha messo il risultato in cassaforte.

Terzo periodo

L’ultima frazione si apre con l’Ambrì subito a provare a contrastare la superiorità dello Zugo, forte del suo maggior tasso tecnico e fisico. Infatti passano pochi minuti e Kovar e compagni trovano il 5-1 con Senteler, di nuovo in power-play, espulso Fora. Il sipario, di fatto, si chiude qua anche se restano da giocare ancora poco meno di 18’. L’Ambrì sembra non avere più le forze ed appare anche demoralizzato, lo Zugo non perdona e nello spazio di un sospiro si porta sul 7-1. Nuovamente Senteler e Grgory Hofmann gli autori delle reti. Cereda richiama Damiano Ciaccio e al suo posto entra Stefan Müller e l’Ambrì reagisce realizzando la sua seconda rete di serata con Noele Trisconi. Ma poi, i leventinesi capitolano ancora, lo Zugo dilaga realizzando l’8-2 grazie a Jan Kovar al 56’23’’. Penalità e scazzottature contraddistinguono il finale di partita. Una partita dominata in lungo e in largo dai padroni di casa.

