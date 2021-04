Guardi il risultato sul Teletext e pensi: «Tutto facile come previsto, bella vittoria». E invece no. Contro il Langnau, ultimissimo in classifica, reduce da 9 sconfitte consecutive, sceso in Ticino senza stranieri e con il fragile portiere Zaetta tra i pali, i bianconeri hanno scherzato con il fuoco. Un brutto pesce d’aprile durato 40 minuti e 36 secondi, fino al clamoroso 1-3 di Huguenin su «assist» di un irriconoscibile Arcobello. La serata del topscorer, insieme a quella di Heed, Boedker e Bürgler, è stata pessima e svogliata dal primo all’ultimo cambio, condita da una miriade di errori. Spesso, in questa stagione, il Lugano ha vinto grazie alla sua prima linea. Ieri, invece, ha vinto nonostante la sua prima linea. Con i playoff già raggiunti matematicamente, a qualcuno farebbe forse bene...