A 30 anni, Romain Loeffel parteciperà alla sua seconda Olimpiade: «Una selezione che mi riempie di gioia», afferma il bianconero. Intanto il terzino, per la seconda volta in stagione, con i suoi rigori ha dato un dispiacere al Berna, la sua futura squadra.

È un uomo felice, Romain Loeffel. Ha ricevuto da Patrick Fischer il biglietto per Pechino che gli permetterà di disputare la sua seconda Olimpiade con la maglia della nazionale. E il suo rigore ha permesso al Lugano di ottenere per lo meno due punti contro il Berna. Un successo importante, prima di sfidare i campioni svizzeri in carica dello Zugo.

Un evento unico

Dopo l’esperienza di Pyeongchang 2018, il difensore bianconero prenderà dunque parte anche ai Giochi di Pechino: «Sono davvero fiero e onorato di poter rappresentare ancora una volta...