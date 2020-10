A fine maggio Romain Loeffel è diventato papà del piccolo Noé. Oggi, con i suoi compagni di squadra, si tuffa nel nuovo campionato con una gran voglia di far bene. «C’è più concorrenza rispetto allo scorso anno – spiega – e questo è positivo per la motivazione individuale. Il Lugano è pronto, ne sono convinto».

Romain Loeffel ha vissuto una pandemia molto particolare: il 20 maggio scorso la moglie Laura ha dato alla luce il piccolo Noé...

«Sì, diciamo che sono stati giorni emozionalmente molto intensi. La felicità era ovviamente immensa, ma allo stesso tempo un po’ di preoccupazione legata al coronavirus c’era. Solo all’ultimo ho per esempio saputo che avrei potuto assistere al parto: sono riuscito a stare vicino a mia moglie e per fortuna tutto è andato per il verso giusto. Stanno tutti benissimo...