«Sono tornato a giocare dopo due mesi molto lunghi, abbiamo vinto il derby e ho segnato il gol decisivo. Cosa potevo chiedere di più a questa serata?». Romain Loeffel, rientrato dopo la commozione cerebrale, è al settimo cielo: «Non abbiamo disputato una gara incredibile, ci sono tanti margini di crescita, ma contavano i tre punti. Nei primi venti minuti abbiamo fatto fatica, eravamo fermi da dieci giorni e l’Ambrì aveva più ritmo, essendo sceso in pista martedì. Dopo la prima pausa, però, abbiamo iniziato a spingere e abbiamo fatto la differenza. È così che dobbiamo giocare per vincere e risalire la classifica: cinque giocatori compatti sul ghiaccio e un grande portiere. Schlegel, anche lui al rientro, è stato strepitoso».

Dopo la sua rete, valsa il 3-1, Loeffel si è liberato: «È stata una grande gioia, ho buttato fuori tutto quello che avevo dentro. Prima della partita ero un po’ nervoso, non sapevo come avrei reagito all’intensità di una partita, ma cambio dopo cambio mi sono sciolto. Le commozioni cerebrali sono sempre delicate, all’inizio pensavo di restare fuori solo un paio di settimane... Mi allenavo da tanti giorni, ma solo la partita ti dice davvero come stai. Ora posso andare avanti».

Il difensore romando si era infortunato proprio in allenamento: «Non succede quasi mai, è stato un episodio molto sfortunato. Non ho visto arrivare un compagno a tutta velocità, lui non ha visto me. Succede. Ora è tutto passato».

Anche Chris McSorley si gode il successo: «Abbiamo ritrovato dei giocatori importanti e il risultato si è visto». In tribuna, in sovrannumero, è finito Bertaggia. «È stata una scelta tecnica, sì», conferma il coach canadese. «Noi conosciamo il vero valore di Alessio, sappiamo quanto è forte. Restare fuori, per lui, può essere un’opportunità per fare un passo indietro, guardarsi dentro e ripartire. È un giocatore di impatto che deve fare la differenza, non solo indossare una maglia. Me lo ricordo da avversario, so quanto è temuto dai difensori per la sua velocità, una delle più impressionanti della lega. Questo è il mio messaggio per lui: vogliamo che torni quello che era, niente di più, niente di meno».

C’è preoccupazione per l’infortunio occorso a Thürkauf nelle fasi finali della partita. L’attaccante, autore del 2-1, è uscito dal ghiaccio tenendosi un braccio dolorante: «Non la vedo bene, ma speriamo che non sia troppo grave. Calvin è un ragazzo molto forte, incrociamo le dita, di certo non vorrei perderlo. Ci penseremo domani, ora godiamoci questa vittoria.

©CdT.ch - Riproduzione riservata