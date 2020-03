Altro che porte chiuse, in Ticino lo sport di squadra non avrà ragione d’essere almeno sino al 29 marzo. Niente allenamenti, niente partite. Tradotto: addio competizioni sul breve termine. Di qualsiasi disciplina. E in questo quadro il destino del campionato di hockey, e quindi di playoff e playout, sembra dunque segnato. Perlomeno nel nostro cantone. È la conseguenza diretta alla decisione del Consiglio di Stato, presa per affrontare con nuovi mezzi l’espandersi del coronovirus. «E la risoluzione governativa suona proprio come un no assoluto per l’attività che svolgiamo» sottolinea il presidente dell’Ambrì Piotta Filippo Lombardi. «Non vedo margini per il prosieguo della stagione. Ma attendiamo anche le decisioni della Lega e del Consiglio federale». Sì perché già domani, giovedì, i 24 club di National e Swiss League si confronteranno durante una conferenza telefonica. Proprio alla luce delle scelte drastiche fatte a sud delle Alpi e 24 ore prima di quanto stabilito, considerando il vertice inizialmente agendato per venerdì. «Il Ticino ha portato a zero la soglia sportiva» rileva Lombardi. Per poi aggiungere: «Non escludo, visto l’evolversi della situazione, che il Consiglio federale venerdì possa armonizzare quanto deciso dall’Esecutivo ticinese».

«Nessuna discriminazione»

Già, ma visti gli interessi in gioco le società d’oltre Gottardo potrebbero spingere per continuare a porte chiuse. Escludendo in qualche modo dai giochi HCAP e HCL o chiedendo loro dei sacrifici: partite su piste neutre o ancora deroghe alle restrizioni ticinesi. Il presidente del Governo Christian Vitta non ha chiuso definitivamente la questione. Lombardi tende però escludere uno scenario simile: «Sin qui la Lega ha sempre utilizzato il buon senso e non credo che vorrà discriminare i club ticinesi. Una deroga? Sarebbe poco coerente visto quanto chiesto al resto della popolazione. E poi, diciamocelo chiaramente: chi vorrebbe ancora giocare in Ticino, cantone che presenta un quarto dei contagiati del Paese? O all’inverso chi accetterebbe di ospitare un club ticinese visto questa evidenza?». Insomma, sintetizza il presidente dell’Ambrì, «bisognerà adeguarsi ai nuovi paletti». Con l’annullamento della stagione andrebbero sciolti non pochi nodi sportivi – tra promozioni e relegazioni, campioni o meno – e soprattutto finanziari. Lombardi non nega i propri timori: «Siamo evidentemente preoccupati. Abbiamo potuto sottoporre le nostre richieste alla SECO, così come lo hanno fatto altri settori. Venerdì il Consiglio federale valuterà le proposte della stessa SECO e comunicherà quali margini d’aiuto ci sono, tra prestiti, fideiussioni e lavoro ridotto».

«Ci è stata tolta la casa»

Sulla sponda bianconera Marco Werder – CEO del Lugano – analizza la situazione in modo sereno e lucido: «Da quando ci troviamo in questa situazione abbiamo sempre dato piena fiducia alle autorità e al nostro sistema sanitario. Il Consiglio di Stato ha lanciato segnali molto importanti. Ci è stata tolta la casa e non possiamo più svolgere la nostra attività lavorativa: rispettiamo questa decisione e ci adeguiamo». Oggi la Lega ha in programma una conferenza telefonica che coinvolgerà tutti i club: «Se si porrà la questione di andare avanti o meno io non potrò che rispondere che non ho più a disposizione le infrastrutture. Non voglio nemmeno pensare che non ci sia la volontà di uniformare la situazione. In caso contrario dovremmo trarre le nostre conclusioni. Il mio sentimento? Dopo queste settimane di grandi incertezze non nego – in un certo senso – di avvertire anche un certo sollievo».

Campana: «Ora basta rinvii»

Dall’hockey al calcio anche Lugano e Chiasso ieri sera hanno dovuto digerire l’amara ma al contempo comprensibile decisione del Consiglio di_Stato. «E l’impressione è che si siano guadagnati due giorni rispetto a una decisione che il Consiglio federale prenderà per tutta la Svizzera» commenta il direttore generale del FC Lugano Michele Campana. «Ora però serve una decisione definitiva della Swiss Football League. Basta rinvii. Non illudiamoci: l’Euro non si giocherà. E quindi anticipiamo ora la pausa estiva, indipendentemente dalle scadenze contrattuali e dalle sessioni di mercato». E poi? «Poi – spiega Campana – concluderemo questo campionato a partire da maggio e poi partiremo con la nuova stagione, che non contemplerà la stop invernale». Anche se la SFL aveva comunque optato per lo stop ai campionati fino a inizio aprile, ora – con almeno due club impossibilitati ad allenarsi a casa propria – la situazione appare compromessa. «Giovedì – conclude il dirigente bianconero – affineremo la strategia da sottoporre lunedì in assemblea. Venerdì la comunicheremo ai giocatori, che è poi nostra intenzione liberare lunedì». A meno di decisioni clamorose della Lega, difficili tuttavia da immaginare. Il presentimento, infatti, è uno soltanto: la stretta targata TI potrebbe interessare presto anche il resto della Svizzera.

©CdT.ch - Riproduzione riservata