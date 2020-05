Al telefono la voce è squillante. Filippo Lombardi difficilmente perde il suo proverbiale buon umore. «Sto bene - ci dice ridendo - e in questo periodo ne ho approfittato per fare un po’ d’ordine tra le mie cose: avrò gettato tre tonnellate di carte». Poi però di colpo si fa più serio: «La salute va bene, ma se penso all’economia e allo sport non posso ovviamente stare tranquillo».

Lo sport, appunto. Filippo Lombardi è preoccupato per il suo Ambrì Piotta quanto lo è Peter Jakob, presidente del Langnau?

«Sinceramente non so quanto sia grave la situazione del Langnau, ma grazie alle telefonate avute con i vari presidenti dei club di NL ho ovviamente avvertito una certa preoccupazione. Per quel che ci riguarda, i timori riguardano in particolare la prossima stagione, non quella passata. Per noi...