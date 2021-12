Non c’è pace per la National League. Anche se gli ennesimi spogliatoi contagiati non sorprendono più di tanto. A dover fare i conti con il coronavirus, a questo giro, sono Losanna e Ajoie. I vodesi sono stati già posti in quarantena a seguito di diversi giocatori risultati positivi nelle scorse ore. Il club giurassiano ha da parte sua comunicato di aver registrato la presenza del virus in squadra dopo una serie di test rapidi, oggi trasformatisi in altrettanti esami tamponi PCR. I giocatori contagiati, stando alle indiscrezioni, sarebbero almeno sette. E si andrebbero così ad aggiungere a quelli già segnalati da Davos, Ambrì, Lugano, Zugo e Rapperswil. A Porrentruy si è ora in attesa della decisione del medico cantonale in merito a un’eventuale quarantena di squadra. Per il massimo campionato svizzero, sarebbe la settima nel giro di pochi giorni.