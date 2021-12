Duecentocinquanta partite di National League sulla panchina dell’Ambrì Piotta. Luca Cereda ha tagliato il simbolico traguardo domenica pomeriggio a Davos. Una festa amara, vista la sconfitta per 2-0. Quest’anno, contro i grigionesi, non c’è mai stata una gioia: 3 partite, 0 punti. Eppure, i gialloblù sono uno degli avversari preferiti dal «Cere» da quando allena i leventinesi, ovvero dal 2017-18: 27 sfide e 42 punti, per una media di 1,55. L’altra vittima prediletta è il Kloten, affrontato soltanto nella stagione d’esordio e poi retrocesso. Il bilancio con gli aviatori – playout inclusi – è di 10 vittorie in 11 gare, per un totale di 28 punti (media di 2,54).

Cereda ha un «faccia a faccia» favorevole anche con il neopromosso Ajoie: 3 partite, 2 vittorie, 5 punti, media di 1,66. Con i Langnau...