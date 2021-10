Fiamme rosse su sfondo giallo. Il casco da «topscorer» è un’opera d’arte intitolata «Il figlio della valle». Sì, Inti Pestoni sta andando a fuoco. Dal poker del 2 ottobre a Ginevra non si è più spento. Prima della trasferta alle Vernets, il trentenne leventinese aveva collezionato 1 gol e 4 assist in 9 incontri. Nelle successive 6 gare ha invece totalizzato 8 reti e 2 assist, portando il suo bottino stagionale a 15 punti. Uno a partita.

Impressiona il numero di reti (9, solo Olofsson con 12 e Brunner con 10 ne hanno segnate di più), ma anche la percentuale realizzativa del 28%, la più alta tra coloro che hanno tirato tanto in porta.

In carriera, il record di Pestoni in regular season è di 15 gol in 50 partite. Risale alla stagione 2015-16, l’ultima trascorsa in Ticino prima di partire per la...