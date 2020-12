Sei reti, sei marcatori diversi e neanche un punticino per Julius Nättinen, fin qui cecchino inarrestabile e imprescindibile. Il buon momento dell’Ambrì Piotta può essere raccontato con questi semplici numeri. Oppure con altri: terza vittoria di fila in campionato, dodici gol rifilati al Davos nel giro di cinque giorni, tre uomini a segno per la prima volta in questa strana stagione, tre reti in power-play, una in inferiorità numerica. Insomma, una gran bella serata.

Sulla strada giusta

I biancoblù hanno finalmente trovato la continuità tanto cercata e auspicata. Lavorano di squadra, come hanno fatto quasi sempre, ma ora possono contare anche su un miglior stato di forma dei singoli. Pure di chi - come Grassi e Kostner - ha fatto più fatica ad inizio stagione perché reduce da un lungo infortunio....