La quarantena è finita, ma la normalità è ancora lontana. Dopo aver fatto i conti con diciotto giocatori positivi alla COVID-19 (oltre a due membri dello staff), l’Ambrì Piotta si è rimesso in moto in vista della partita in programma domenica alla Valascia contro il Losanna.

Luca Cereda è tra i pochi a non aver contratto il coronavirus: «Ho approfittato di questa pausa per recuperare, visto che ho la schiena un po’ bloccata. Potendo uscire di casa, ho fatto fisioterapia. E naturalmente ho guardato tante partite di hockey». Il tutto con uno spirito ottimista: «L’unico aspetto positivo di questa pandemia, è che mette alla prova il carattere in una situazione di stress. Possiamo conoscere meglio noi stessi e le persone che ci circondano. Come squadra, anche questa esperienza ci aiuterà. Sarà interessante...