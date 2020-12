Con i negozi aperti Davos ha ripreso colore. Sotto una neve incessante ma gentile, in tanti si sono riversati sui marciapiedi imbiancati della promenade. Non è un’atmosfera da Spengler, ma il pensiero va lì, alla Coppa natalizia, al 28 dicembre di un anno fa, quando l’Ambrì mise in ginocchio il Turku guadagnandosi un posto in semifinale. In pista con i biancoblù, quel giorno, c’era anche Chris Egli, in prestito dal Davos. Bell’amico, vien da dire, visto il dispetto fatto ieri agli ex compagni: una doppietta decisiva favorita dagli errori di Ciaccio (sull’1-0) e Fora (sul 3-0 in «shorthand»). «Domani chiamerò Chris per dirgli che così non va bene, non si fa», scherza Marco Müller. Ma la voglia di ridere non è molta.

Si è inceppato Nättinen

L’Ambrì ha rimediato la quinta sconfitta di fila pagando...