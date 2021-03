In casa bianconera l’euforia c’è, ma è controllata. Un po’ come le emozioni che i bianconeri hanno lasciato trasparire durante l’incontro, gestito con molta maturità dall’inizio alla fine. Eppure per gli uomini di Pelletier si tratta della quarta vittoria su quattro nei derby di regular season, più due nelle amichevoli estive: «Fa piacere andare così bene nelle sfide contro i rivali più acerrimi - analizza Jani Lajunen, mattatore della serata con due reti e un assist. Ogni giocatore ci mette sempre un pizzico di carica agonistica in più contro i leventinesi e questo sta pagando».

Alla Valascia il centro finlandese - assieme alla sua linea, completata da Fazzini e Suri - ha messo in grossa difficoltà i biancoblù, che hanno faticato parecchio a contenerli: «È vero, per noi è stata una bella serata....