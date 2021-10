Un solo punto nel weekend, strappato a Langnau per grazia ricevuta. Troppo, troppo poco. Dodici reti subite nelle ultime due uscite: tante, decisamente troppe. Atteso a una reazione dopo la sconfitta subita alla Ilfis, il Lugano è naufragato contro lo Zugo. E pensare che i campioni svizzeri in carica sono arrivati alla Cornèr Arena senza sei titolari inamovibili, tra i quali sua maestà Jan Kovar. La squadra di Chris McSorley non ne ha però saputo approfittare. Ha giocato bene un tempo, il primo, e poi è inspiegabilmente crollata. Il periodo centrale è stato semplicemente disastroso. Il Lugano ha smesso di pattinare, ha commesso una marea di errori ed ha concesso ampie praterie ad uno Zugo che non si è fatto pregare per andare in rete a scadenze regolari. McSorley ha dato ancora fiducia a Fadani...